МГИК уточнил данные по явке на выборах мэра Москвы

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах мэра в Москве на 20.00 составила, по уточнённым данным, 27,54%, сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Чуть ранее комиссия сообщила, что явка к 20.00 составила около 27-28: внутри города, а на дачных участках 56-58%.

"Без нескольких территориальных комиссий, в целом по городу явка составила 27,54%, это около 2 миллионов избирателей. Если говорить о загородных, перевалили за 60%", — сказал Горбунов.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых дачных участков, впервые созданных в этом году.

На предыдущих выборах мэра столицы к этому времени явка избирателей составила 32,07% и стала итоговой.

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