Ведерников лидирует на выборах главы Псковской области

Единый день голосования в 2018 году (259)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Псковской области единоросс Михаил Ведерников лидирует на выборах главы региона с 66,35% после обработки 2,35% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Депутат псковского областного собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР) набирает 5,5%. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) — 15,71% голосов.

Индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), директор производственно-художественной мастерской по камню "Карельский гранит — Псков" Игорь Романов (Партия роста) – по 3,5% голосов избирателей.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>