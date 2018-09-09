Явка на выборах мэра Москвы на 20.00 составила 27-28%

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах мэра в Москве, по данным на 20.00, составила 27-28%, сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Идет передача сведений с участковых избирательных комиссий, пока предварительно (явка) где-то 27-28% внутри города", — сказал Горбунов. При этом глава столичного избиркома отметил, что на "дачных" участках явка на это время составила 56-58%

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.

На предыдущих выборах мэра столицы к этому времени явка избирателей составила 32,07% и стала итоговой.

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