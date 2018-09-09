Эксперт прокомментировал явку и результаты выборов в Сибири

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Явка и результаты выборов губернаторов в шести сибирских регионах стоит рассматривать как оценку уровня и качества управления той или иной территорией, считает глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

"В абсолютном большинстве регионов кампании вели вновь назначенные люди. Исключение — Хакасия и, можно сказать, Красноярский край. Во всех других это были приезжие руководители регионов, которые за короткий срок должны были все наладить. Результаты выборов стоит рассматривать в аспекте управляемости территорий. Именно так администрация президента будет рассматривать эти кампании", — сказал он журналистам.

Старовойтов отметил, что результаты по явке избирателей везде разные, причем все региональные администрации активно работали на явку и нигде намеренно явку не "сушили".

"Нигде кроме Хакасии интриги не было. Все кампании, по сути, развивались по референдумному сценарию, и ожидалось, что избиратели просто выразят свое согласие с решением президента. Также результат определила безальтернативность выборов. Отрицательный момент здесь – отсутствие интриги, положительный – полная легитимность и бесконфликтность", — считает эксперт.

Он добавил, что все главы регионов, которые, по предварительным данным, побеждают на выборах, избегали политических заявлений и строили свои кампании за счет решения хозяйственных проблем территорий, а также все активно пытались использовать поддержку главы государства.

"Главный вывод – это уровень и качество управлением территории конкретным главой того или иного региона", — сказал Старовойтов.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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