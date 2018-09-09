Эксперт прокомментировал явку и результаты выборов в Сибири

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Явка и результаты выборов губернаторов в шести сибирских регионах стоит рассматривать как оценку уровня и качества управления той или иной территорией, считает глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.
Старовойтов отметил, что результаты по явке избирателей везде разные, причем все региональные администрации активно работали на явку и нигде намеренно явку не "сушили".
"Нигде кроме Хакасии интриги не было. Все кампании, по сути, развивались по референдумному сценарию, и ожидалось, что избиратели просто выразят свое согласие с решением президента. Также результат определила безальтернативность выборов. Отрицательный момент здесь – отсутствие интриги, положительный – полная легитимность и бесконфликтность", — считает эксперт.
Он добавил, что все главы регионов, которые, по предварительным данным, побеждают на выборах, избегали политических заявлений и строили свои кампании за счет решения хозяйственных проблем территорий, а также все активно пытались использовать поддержку главы государства.
В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
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