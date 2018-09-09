Явка на загородных УИКах в Москве на 18.00 превысила 54%

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на "дачных" участках на выборах мэра Москвы к 18.00 превысила 54%, сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Общая явка к 18.00 на выборах мэра составила 24%.

"Если говорить о загородных участках — 54,5%, в абсолютной цифре это более 56 тысяч избирателей, проголосовали на загородных избирательных участках. Если говорить о московских участках — это 1,6 миллиона", — сказал Горбунов.

По его словам, если сравнивать явку с прошлыми выборами мэра, то она примерно соответствует данным 2013 года. "Но там голосование заканчивалось в 20.00, а теперь в 22.00. Посмотрим, как будет работать этот механизм продолжения времени голосования на два часа", — отметил Горбунов.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.

На предыдущих выборах мэра столицы к этому времени явка избирателей составила 26,46%.

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