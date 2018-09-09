Явка избирателей на выборах мэра Москвы к 18.00 составила 24%

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах мэра в Москве по данным на 18.00 составила 24%, сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.
"Реальная цифра сейчас — это 24% с копейками", — сказал Горбунов.
На предыдущих выборах мэра столицы к этому времени явка избирателей составила 26,46%.
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