Явка избирателей на выборах мэра Москвы к 18.00 составила 24%

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школы №117 в Москве

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школы №117 в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах мэра в Москве по данным на 18.00 составила 24%, сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.

"Реальная цифра сейчас — это 24% с копейками", — сказал Горбунов.

На предыдущих выборах мэра столицы к этому времени явка избирателей составила 26,46%.

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