Кандидат в мэры Москвы Балакин будет считать успехом любой процент

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин, кандидат в мэры Москвы от партии "Союз горожан" заявил, что будет считать своим успехом любой процент, который он получит на выборах.

"Для меня это первая такая серьезная работа, поэтому мне очень сложно оценивать (свой будущий результат – ред.). Достаточно поздно пошёл старт кампании. Я думаю, что любой процент — даже если два человека придёт и проголосует — я буду считать успехом. Это значит, что кто-то мне все равно доверяет", — сказал Балакин журналистам на полях всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>