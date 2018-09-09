Цивилев лидирует на выборах главы Кемеровской области с 98,07% голосов

Единый день голосования в 2018 году (205)

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РМА Новости. Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев лидирует на губернаторских выборах с 98,07% голосов после обработки 0,12% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Владимир Карпов (КПРФ) и Елена Латышенко ("Партия Роста") набирают по 0%. Татьяна Протас ("Справедливая Россия") и Игорь Украинцев (ЛДПР) — по 0,77%. Юрий Скворцов ("Патриоты России") — 0,39%.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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