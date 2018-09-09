Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области

Единый день голосования в 2018 году (205)

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время голосования на избирательном участке в Новосибирске

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время голосования на избирательном участке в Новосибирске

МОСКВА, 9 сен — РМА Новости. Врио главы Новосибирской области Андрей Травников лидирует на губернаторских выборах после обработки первых протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Травников, выдвинутый от ЕР, набирает 66,27 % голосов после обработки 0.15% протоколов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев набирает 15,38%, Георгий Михайлов ("Народный альянс") — 3,55%, Анатолий Кубанов от СР набирает 13,61%.

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