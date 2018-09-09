Фургал обходит Шпорта на выборах главы Хабаровского края

Единый день голосования в 2018 году (184)

Урны в единый день голосования на избирательном участке

Урны в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 34,05% протоколов, действующий глава региона Вячеслав Шпорт идет на втором месте, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Шпорт после обработки 34,05% протоколов набирает 35,29% голосов, его соперник депутат Госдумы Фургал — 35,33%.

Предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ набирает 16,71% голосов, предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" — 5,29%, менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" — 3,76 % голосов избирателей.

Явка на 18.00 на выборах составила 31,85% — проголосовали 312,19 тысячи человек.

Фургал и Шпорт соперничают на губернаторских выборах во второй раз. Во время выборов 2013 года за Шпорта проголосовали 63,92% пришедших на выборы, второй был Фургал с 19,14% голосов.

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