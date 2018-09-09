Явка избирателей в Подмосковье на 15.00 составила 23,38%

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Подмосковье по состоянию на 15.00 составила 23,38%, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"По состоянию на 15.00 явка составила 23,38%, если проводить аналогию с явкой на выборах губернатора Московской области в 2013 году, то цифра 2013 года была равна 21,67%",- сказала Хаймурзина журналистам.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что все находящиеся в СИЗО в регионе проголосовали. "Все 1879 человек, которые сейчас находятся в СИЗО, 100% проголосовали, отказов не было", — сказала она.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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