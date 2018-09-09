Артюхов назвал ключевые аспекты программы развития ЯНАО

Единый день голосования в 2018 году (184)

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Ямало-Ненецкому автономному округу предстоит большая стройка, которая охватит объекты социальной инфраструктуры, заявил избранный губернатор Дмитрий Артюхов.

Депутаты окружного заксобрания в воскресенье в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Артюхова новым губернатором региона. В этот же день он вступил в должность.

"В программе развития Ямала много важных, необходимых направлений… Все важны: жилищное строительство, создание социальной инфраструктуры. Предстоит большая стройка, которая охватит дошкольное образование, школьное, систему здравоохранения. Как мы часто говорим, промышленное освоение Ямала за последнее десятилетие существенно опережало социальное, и это наша задача, несмотря на общее благополучие нашего региона", — сказал Артюхов журналистам.

По его словам, вопросы, которые задают жители Ямала в ходе встреч с представителями региональной и местной власти, попадают в программу развития автономного округа.

"Фундамент всего этого — указ президента РФ, который поставил перед нами серьезные, но выполнимые цели, которые мы, безусловно, будем выполнять в ближайшее время, начиная с завтрашнего дня", — добавил Артюхов.

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