В пяти сибирских регионах закрылись избирательные участки

НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК/КЕМЕРОВО/БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (16.00 мск) в воскресенье в Красноярском крае, Хакасии, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, где жители выбирали глав регионов.

Красноярский край

Все избирательные участки на территории Красноярского края завершили свою работу в 20.00 местного времени. По данным избирательной комиссии края, за время голосования каких-либо серьезных нарушений не было.

В Красноярском крае состоялись досрочные выборы губернатора. Они были назначены после того, как экс-губернатор региона Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября 2017 года. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя Законодательного собрания региона Александра Усса врио главы региона.

За пост главы края помимо Усса боролись Александр Лымпио ("Справедливая Россия") и Егор Бондаренко (ЛДПР). Красноярское отделение КПРФ ранее заявило об отказе участвовать в выборах. Представитель "Патриотов России" Иван Серебряков не смог представить нужное количество подписей и необходимые документы.

Всего на территории Красноярского края в единый день голосования в 27 муниципальных районах и трех городских округах прошли 70 избирательных кампаний, в том числе по выборам муниципальных депутатов и глав сельских поселений. По данным крайизбиркома на 1 июля 2018 года, численность избирателей в регионе составила 2,04 миллиона человек.

Хакасия

Избирательные участки Хакасии завершили свою работу в установленный срок. Это единственный сибирский регион, где выборы главы прошли в плановом порядке по истечении пятилетнего срока нахождения на посту действующего главы республики. Действующий глава Виктор Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

По данным избиркома республики, в Хакасии явка избирателей на 18.00 местного времени составила 35,18%, что почти на 4% выше явки на выборах губернатора в 2013 году. Тогда в это время она составила 31,71%.

На пост главы региона кроме Зимина ("Единая Россия") претендовали Андрей Филягин ("Справедливая Россия"), Александр Мяхар ("Партия роста") и Валентин Коновалов (КПРФ).

По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в регионе составляет 382,032 тысячи человек.

Также жители Хакасии выбирали депутатов Верховного совета республики, главу Абакана, депутатов горсовета, а также главу Саяногорска. Кроме того, прошел ряд досрочных и дополнительных выборов в районах на пост глав сельсоветов, поссоветов, местных органов представительной власти.

Новосибирская область

Все 2002 избирательных участка закрылись в Новосибирской области. По данным главы облизбиркома Ольги Благо, более 37,5 тысячи избирателей региона подали заявления о голосовании на выборах губернатора не на своих участках, а по месту временного нахождения.

В Новосибирской области состоялись досрочные выбора губернатора. Они были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего главу региона Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора. В настоящее время Городецкий является помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

На пост главы региона претендовали: врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс"), Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").

Явка избирателей по данным на 18.00 местного времени составила 24,94% голосов. Свои голоса кандидатам отдали почти 531 тысяча жителей области. На прошлых губернаторских выборах в Новосибирской области в 2014 году явка избирателей на это время составила 26,85% голосов. Итоговая явка составила 30,73% голосов избирателей. Тогда в выборах победил Владимир Городецкий с результатом 64,97% голосов.

По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в Новосибирской области — 2,133 миллиона человек. В регионе также прошли выборы местных депутатов разных уровней.

Кузбасс

В Кемеровской области в воскресенье проходили досрочные выборы губернатора, планово избирали новый состав регионального Совета народных депутатов и мэра Новокузнецка, а также местных депутатов. На территории области в течение дня работало 1653 стационарных избирательных участков и еще 20 временно открытых в больницах, санатории и СИЗО. В списках избирателей числится более 2 миллионов жителей.

По данным облизбиркома, за два часа до окончания голосования почти 1,2 миллиона из них приняли участие в выборах. Явка составила около 59%. На прошлых выборах губернатора в сентябре 2015 года, когда жители Кузбасса выбрали губернатором Амана Тулеева, явка к этому времени составляла 83,51%.

На пост главы Кемеровской области претендуют шесть кандидатов: Владимир Карпов (КПРФ), Елена Латышенко ("Партия Роста"), Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), Юрий Скворцов ("Патриоты России"), Игорь Украинцев (ЛДПР) и Сергей Цивилев ("Единая Россия").

Председатель регионального избиркома Петр Батырев сообщил журналистам, что за процедурой голосования в Кузбассе следили более 4,7 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных организаций, в том числе около 1,4 тысячи от областной Общественной палаты. В целом, по его словам, выборы прошли спокойно.

На избирательных участках по всему Кузбассу, помимо традиционного торгового обслуживания и концертов, организовали различные акции, соревнования, включая сдачу ГТО, а также дегустации и чайные столы. Жители городов и районов приходили голосовать не только семьями, но даже целыми классами.

Алтайский край



Досрочные выбора губернатора завершились в Алтайском крае. Они были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 30 мая 2018 года освободил от должности прежнего главу региона Александра Карлина и назначил исполняющим обязанности 47-летнего Виктора Томенко, работавшего до этого в правительстве Красноярского края.

За пост губернатора боролись четыре человека: Андрей Крылов, предприниматель, выдвинут "Партией роста", руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Владимир Семенов, зампредседателя экономического комитета Заксобрания Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ("Единая Россия").

В день выборов в Алтайском крае работали 1797 избирательных участков. По данным председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, почти 14 тысяч жителей Алтай

ского края написали заявление о голосовании на выборах губернатора не по прописке, а по месту нахождения, воспользовавшись услугой "Мобильный избиратель". Всего в Алтайском крае 1,8 миллиона избирателей.

По данным на 18.00, в голосовании приняли участие 609 705 человек, это 33% избирателей. По информации избиркома Алтайского края, в 2014 году к 18.00 явка на избирательные участки в Алтайском крае составила почти 30,91%.

Как сообщила журналистам председатель избиркома, выборы прошли спокойно, было несколько обращений по нарушениям, которые в итоге не подтвердились. Однако избирательная комиссия проводит проверку и обратилась с заявлением в полицию, в котором просит установить организаторов проведенного телефонного опроса среди жителей региона о намерении проголосовать на выборах за кандидата от "Единой России".

Всего в Сибирском федеральном округе 9 сентября гражданам предстояло избрать высших должностных лиц шести регионов, депутатов органов законодательной власти пяти регионов, а также мэров Абакана и Томска, депутатов городских советов городов Кызыла, Абакана и Красноярска. Единый день голосования стал для округа самым масштабным за все годы его проведения. На территории регионов Сибири прошла почти третья часть выборов, объявленных в регионах России и их административных центрах.

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