Памфилова прокомментировала заявления о подвозе избирателей на участки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова разъяснила, что следует считать подвозом избирателей, а что является действиями власти, направленными на обеспечение избирательных прав граждан, которые живут далеко от участков для голосования.

"Есть упоминания о якобы подвозе избирателей. Под подвозом следует понимать, я хотела бы дать разъяснение, чтобы не было путаницы, это умышленные действия заинтересованных лиц, кандидата, избирательного объединения, направленные на предоставление избирателям безвозмездно транспорта для их доставки на избирательный участок с целью голосования за конкретного кандидата… Подвоз следует отличать от действий органов государственной власти или местного самоуправления, направленных на обеспечение прав избирателей принять участие в выборах, если их место жительства находится в отдалённой от помещения для голосования местности",- рассказала она в информцентре ЦИК.

По словам Памфиловой, для удобства избирателей специально прописали целую процедуру, что нужно сделать, чтобы избиратели могли добраться до участков, если они далеко от участков живут, где нет или редко ходит транспорт.

"Такие действия совершенно законны",- добавила глава Центризбиркома.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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