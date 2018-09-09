Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук. 9 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему несложно было выбрать, за кого из кандидатов в мэры Москвы проголосовать.

"А чего трудного?" — сказал президент журналистам после голосования на избирательном участке, отвечая на соответствующий вопрос.

Когда президент прибыл на участок, он поздоровался с сотрудниками участковой избирательной комиссии, сел за стол, предъявил паспорт и получил бюллетень. Также он прицепил на лацкан пиджака подаренный ему на участке значок "Я выбрал мэра". После этого глава государства удалился в кабинку для голосования, где заполнил выданный ему бланк. Выйдя из кабинки, президент кратко пообщался с одним из членов участковой избирательной комиссии и с одним из наблюдателей.

Когда Путин подошел к электронной урне для голосования, она дважды не приняла его бюллетень, операция увенчалась успехом лишь с третьей попытки. "Видимо, не той стороной вставил", — предположил глава государства.

Он также отметил, что, делая выбор, поставил в бюллетене галочку, а не крестик.

Атмосфера на участке, традиционно, была довольно оживленной. К этому времени явка здесь уже превысила 10%. В холле Академии наук собралось несколько десятков представителей прессы.

Никаких неудобств для других избирателей приезд президента не создал. Меры безопасности на участке не усиливались, доступ для желающих проголосовать не ограничивался.

Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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