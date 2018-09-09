Путин рассчитывает на сохранение "стиля управления" Москвой

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранен в ближайшей перспективе.
"Я рассчитываю, что вот такой стиль (управления Москвой) будет сохранен на ближайшую перспективу", — заявил он журналистам после голосования на выборах мэра Москвы.
Как заметил президент, в таких мегаполисах, как Москва, после решения одних проблем сразу возникают другие. "Это неизбежно, потому что жизнь ставит новые и новые задачи. Но Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством", — подчеркнул глава государства.
Он сравнил развитие российской столицы и других крупных мировых центров. "Без всякого сомнения, у Москвы большие преимущества в развитии сегодня. Это в значительной степени связано с тем, как организовано управление столицей", — заявил Путин, отметив, что сохранение такого стиля поможет в дальнейшем развитию Москвы.
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