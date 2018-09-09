Путин рассчитывает на сохранение "стиля управления" Москвой

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранен в ближайшей перспективе.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

"Я рассчитываю, что вот такой стиль (управления Москвой) будет сохранен на ближайшую перспективу", — заявил он журналистам после голосования на выборах мэра Москвы.

Как заметил президент, в таких мегаполисах, как Москва, после решения одних проблем сразу возникают другие. "Это неизбежно, потому что жизнь ставит новые и новые задачи. Но Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством", — подчеркнул глава государства.

Он сравнил развитие российской столицы и других крупных мировых центров. "Без всякого сомнения, у Москвы большие преимущества в развитии сегодня. Это в значительной степени связано с тем, как организовано управление столицей", — заявил Путин, отметив, что сохранение такого стиля поможет в дальнейшем развитию Москвы.

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