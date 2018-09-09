Путин приехал на участок, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы

Единый день голосования в 2018 году (152)

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска.

Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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