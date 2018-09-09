13:4209.09.2018
(обновлено: 15:24 09.09.2018)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главой Дагестана избран Владимир Васильев, губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа стал Дмитрий Артюхов.
Тридцатилетний Артюхов — самый молодой глава региона в стране. Депутаты окружного заксобрания выбрали его тайным голосованием из трех кандидатов, предложенных президентом Владимиром Путиным. За Артюхова проголосовали 14 парламентариев из 18.
Новый губернатор принес присягу и официально вступил в должность.
"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и устав — основной закон Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямала", — сказал Артюхов во время церемонии инаугурации.
В единый день голосования россияне должны выбрать глав четырех столиц субъектов Федерации - Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. В 22 субъектах выбирают глав регионов. Также проходят выборы депутатов региональных парламентов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
В Магаданской области выбирают губернатора. На должность претендуют четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".
На фото: на избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области.
В Приморье на пост главы региона претендуют депутат краевого законодательного собрания от КПРФ Андрей Ищенко, его коллега Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", врио губернатора Андрей Тарасенко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева, представляющая "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость".
На фото: курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова голосует в единый день голосования на избирательном участке во Владивостоке.
Жители Якутии 9 сентября выберут главу республики и депутатов госсобрания (Ил Тумэн). На пост главы Якутии, кроме Николаева ("Единая Россия"), претендуют вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев, инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
Хабаровский край выбирает губернатора, а Хабаровск - еще и мэра. За пост главы региона борются пять кандидатов: Вячеслав Шпорт, баллотирующийся от "Единой России", депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, предприниматель Анастасия Саламаха (КПРФ), предприниматель Игорь Глухов ("Справедливая Россия") и представляющий партию "Зеленые" менеджер Андрей Петров.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке.
В Москве проходят выбора мэра. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
На фото: избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве.
На пост главы Новосибирской области претендуют Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс") и Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").
На фото: избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске.
На пост главы Кузбасса, помимо врио губернатора Сергея Цивилева ("Единая Россия"), претендуют секретарь кемеровского обкома КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), депутат Кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России") и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР).
На фото: видеостена из 32 экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
За пост губернатора Омской области борются Александр Бурков (самовыдвижение), член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов ("Партия роста") и депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР).
На фото: избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
На пост главы Московской области претендуют шесть кандидатов, зарегистрированных избиркомом: действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.
Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев (слева) пришел на избирательный участок с тигрятами в единый день голосования в Барнауле.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после голосования в единый день голосования на избирательном участке № 2414 в Москве.
Выборы в Дагестане
Новый глава региона на ближайшие пять лет также избран в Дагестане. Им стал бывший зампред Госдумы Владимир Васильев. За него проголосовали 77 из 86 парламентариев.
В октябре 2017 года президент Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
Политологи тогда отмечали, что одной из причин отставки Абдулатипова стала не самая успешная борьба с местными кланами. Васильева же Путин назвал "политическим тяжеловесом", который нужен республике.
Васильев проработал в регионе почти год. За это время он запомнился не только крупнейшей за последние годы операцией по зачистке власти от коррупционеров, но и рядом мер по улучшению социально-экономических показателей региона.
Единый день голосования
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.
Всего назначено порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц российских субъектов — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска.
Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.