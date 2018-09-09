МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главой Дагестана избран Владимир Васильев, губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа стал Дмитрий Артюхов.

Тридцатилетний Артюхов — самый молодой глава региона в стране. Депутаты окружного заксобрания выбрали его тайным голосованием из трех кандидатов, предложенных президентом Владимиром Путиным. За Артюхова проголосовали 14 парламентариев из 18.

Новый губернатор принес присягу и официально вступил в должность.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и устав — основной закон Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямала", — сказал Артюхов во время церемонии инаугурации.

Выборы в Дагестане

Новый глава региона на ближайшие пять лет также избран в Дагестане. Им стал бывший зампред Госдумы Владимир Васильев. За него проголосовали 77 из 86 парламентариев.

В октябре 2017 года президент Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Политологи тогда отмечали, что одной из причин отставки Абдулатипова стала не самая успешная борьба с местными кланами. Васильева же Путин назвал "политическим тяжеловесом", который нужен республике.

Васильев проработал в регионе почти год. За это время он запомнился не только крупнейшей за последние годы операцией по зачистке власти от коррупционеров, но и рядом мер по улучшению социально-экономических показателей региона.

Единый день голосования

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.

Всего назначено порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц российских субъектов — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска.

Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.