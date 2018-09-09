Политолог рассказал, в каких регионах ожидает самую высокую явку на выборах

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов ожидает, что самая высокая явка на выборах 9 сентября будет в Московской области, а также на Чукотке и в Иркутской области, в среднем же она будет колебаться в пределах до 36%.

"Самый большой показатель, вероятно, будет в Московской области — в Москве, скорей всего, явка будет меньше 30%… Исходя из того, что в этом году парламентских выборов нет, ситуация относительно стабильная и в большинстве регионов нет серьезной интенсивности борьбы, явка будет примерно в границах от 20% с чем-то до 36%. Выше она будет в Чукотской АО и, скорее всего, в регионах, где будет идти интенсивная борьба в заксобрание – например, Иркутская область", — сказал Абзалов РИА Новости.

По словам эксперта, "процесс волеизъявления достаточно интенсивно происходит" и в Кемеровской области, это обусловлено сменой главы региона и трагическими событиями в ТЦ "Зимняя вишня".

"В Красноярском крае, например, явка чуть пониже, чем традиционные показатели… Низкая явка остается в Новосибирске – очевидно, потому, что (мэр Новосибирска коммунист Анатолий) Локоть не стал избираться на позицию губернатора — судя по всему, он решил сохранить свою позицию мэра", — добавил политолог.

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