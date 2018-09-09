Васильев принял присягу и вступил в должность главы Дагестана

Единый день голосования в 2018 году (123)

МАХАЧКАЛА, 9 сен — РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании парламента главой Дагестана Владимир Васильев принял присягу и вступил в должность главы республики.

В воскресенье парламент Дагестана на внеочередной сессии Народного собрания избрал Васильева главой республики на пять лет. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих.

"В соответствии с конституцией республики Дагестан Васильев Владимир Абдуалиевич вступил в должность главы республики", — сказал глава конституционного суда республики Магомед Халитов после принятия Васильевым присяги.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана для избрания на должность главы республики кандидатуры Владимира Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, отказавшихся от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. В апреле депутаты дагестанского парламента проголосовали за возможность самостоятельно назначать главу республики. Теперь в Дагестане главу региона выбирают депутаты Народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Избрание главы республики проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов. Срок его полномочий – пять лет.