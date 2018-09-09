Общественники не фиксируют серьезных нарушений на выборах, заявили в СПЧ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Общественники и наблюдатели не фиксируют серьёзных нарушений на региональных выборах, которые могли бы повлиять на ход голосования, поступают сообщения о фейковых нарушениях, которые после проверки не подтверждаются, сказал РИА Новости член СПЧ, председатель координационного совета Общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод.

"Серьёзных нарушений мы пока не отмечаем. Есть сообщения о фейковых нарушениях, и мы просим наших общественников перепроверять их", — сказал Брод.

Он уточнил, что, например, поступило сообщение о якобы подвозе избирателей — работников ТЭЦ-2 Барнаула, на избирательный участок под номером 207. После проверки общественниками и сотрудниками территориальной избирательной комиссии (ТИК) города выяснилось, что сотрудники ТЭЦ сами заранее написали заявления с просьбой включить их в списки избирателей, поскольку их рабочая смена начинается с утра.

"Поэтому до начала смены работников привезли на служебном транспорте на избирательный участок. Никакого принуждения не было, это было связано с производственной необходимостью", — уточнил собеседник агентства.

На другом участке Барнаула — 214, было сообщение о пометках в книге избирателей о голосовании вне помещения — на дому.

"Было сделано замечание в связи ненадлежащим оформлением списка, но не считаем это нарушение грубым и как-то влияющим на волеизъявление", — сказал собеседник агентства.

Также общественники получили сообщение из Кемерово от участковой избирательной комиссии 737 о том, что на одном из участков якобы произошёл вброс бюллетеней.

"Была проведена проверка. Факт вброса не подтвердился, а наблюдатель отказалась от своих слов, сославшись на то, что ей показалось, что вброс был", — сказал Брод.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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