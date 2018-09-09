Кандидат от СР Свиридов проголосовал на выборах мэра Москвы

Единый день голосования в 2018 году (96)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава муниципального округа Таганский, кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов проголосовал на выборах столичного градоначальника, сообщили РИА Новости в штабе кандидата.

Свиридов проголосовал на участке номер 120 в Таганском районе столицы.

"Выбор, который сегодня сделают москвичи, определит судьбу столицы на десятилетия вперёд. Мы должны обязательно добиться того, чтобы мнение активных и неравнодушных жителей города было услышано! Я призываю всех москвичей прийти на выборы и проголосовать за будущее нашего города, за родную Москву", — отметил Свиридов.

Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".