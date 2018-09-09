Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье утром проголосовал на выборах столичного градоначальника на избирательном участке по месту жительства в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости.

Собянин традиционно приехал на избирательный участок №90 на улице Николаева, 5.

"Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришёл на экзамены, экзамены, к которым готовился как минимум последние пять лет. Это действительно важный день, важный день для всего города, для всех нас, для Москвы", — сказал он журналистам.

Мэр также поздравил москвичей с днём города. "С праздником и с днём города, друзья!" — добавил Собянин.

Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".