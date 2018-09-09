Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа

Единый день голосования в 2018 году (96)

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов избран главой региона большинством голосов депутатов окружного заксобрания.

Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение ямальского заксобрания три кандидатуры на должность губернатора региона: врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, депутата окружного парламента Александра Голубенко и руководителя региональной дирекции транспорта Виталия Лагутина. Нового губернатора выбирали тайным голосованием 9 сентября.

За Артюхова проголосовали 14 депутатов из 18, сообщил председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.

Спикер заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что новый губернатор продолжит курс по укреплению арктического региона по всем стратегическим направлениям.

"Дмитрий Андреевич, поздравляю вас с избранием и заверяю, что в лице депутатов ямальского парламента вы всегда найдете поддержку и понимание в реализации проектов, направленных на процветание округа", — обратился Ямкин к Артюхову по итогам голосования.

Перед началом процедуры голосования каждый из трех кандидатов представил свою программу присутствующим. Так, Дмитрий Артюхов назвал Ямал своим родным домом и озвучил ряд крупных проектов федерального масштаба, которые позволяют говорить о второй волне освоения региона. Среди них — строительство Северного широтного хода и запуск новых очередей завода "Ямал СПГ". Он также подчеркнул, что Север должен быть комфортной для проживания территорией. Тридцатилетний Артюхов стал самым молодым губернатором в стране.

Биография нового губернатора

Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года.

В 2012 году получил диплом магистра юриспруденции Тюменского государственного университета, в 2013 году — степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления.

В 2007 году принимал участие в телепроекте "Путевка в бизнес", организатором которого был департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Целью проекта было развитие предпринимательских инициатив учащихся вузов. Артюхов оказался победителем конкурса в составе команды "Мастер-стоун", представившей бизнес-план по организации производства искусственного камня.

В 2010 году работал помощником первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2011 по 2016 год был помощником главы региона.

С января 2016 года занимал пост заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.

Его отец, Андрей Артюхов, занимает пост первого вице-спикера Тюменской областной думы, а также руководит фракцией "Единая Россия".

Декларированный доход Дмитрия Артюхова за прошлый год составил 25,4 миллиона рублей.