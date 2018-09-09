Чукотка завершила голосование на выборах губернатора

АНАДЫРЬ, 9 сен – РИА Новости. Все 55 избирательных участков на выборах губернатора Чукотки в воскресенье завершили работу, члены избиркома начали подсчет голосов.
Участки закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск). О нарушениях в ходе голосования не сообщалось, отметили в избиркоме.
К 18.00 местного времени на выборах губернатора региона проголосовали 16 тысяч 388 человек, или 54,85% от числа избирателей, внесенных в списки.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>