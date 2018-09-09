Наблюдатели от ОП пока не фиксируют серьезных нарушений на выборах

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Порядка 30 тысяч наблюдателей от Общественной палаты работают на избирательных участках, благодаря их работе ряд потенциальных нарушений удалось оперативно предотвратить, заявил РИА Новости замруководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"У нас в Общественной палате работает ситуационный центр, у нас на связи более 30 тысяч общественных наблюдателей от региональных палат. Ряд потенциальных нарушений удается благодаря наблюдателям нашим снять — но они носят незначительный характер. Например, в социальных сетях циркулирует информация о том, что видеокамеры плохо работают — например, в Тюменской области, в других регионах. Мы связываемся с нашими наблюдателями напрямую, и они корректируют камеры, чтобы они были под правильным углом", — сказал Григорьев.

Он отметил, что наблюдатели проверяют информацию о возможных нарушениях из соцсетей и зачастую "оказывается, что она не соответствует истине" или же факты, о которых сообщается, нарушением не являются.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.