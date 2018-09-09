Кандидат Дегтярев проголосовал на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев проголосовал на выборах столичного градоначальника, сообщили РИА Новости в штабе кандидата.

Дегтярев проголосовал на участке номер 2269 в столичном районе Ломоносовский.

"День города завершился, а сегодня ещё один праздник — день выборов. Всегда с большим интересом следим за избирательными кампаниями, а в этой конкретно ещё и участвуем. Особенно приятно, что много москвичей узнают, поздравляют с днём выборов. Многие голосуют", — заявил Дегтярев журналистам после голосования.

Он отметил, что всегда приходит на выборы с детьми, с семьёй. "Потому что мы решаем вопрос будущего нашей столицы, нашего общего дома. Быть безразличными к выборам — это безответственно. Потому что выборы проходят, те, кто на выборы не приходил, начинают осаждать приёмные депутатов, министров, мэра того же, что, мол, то не нравится, здесь неправильно делают, тут не туда движемся. И встаёт резонный вопрос: а где вы были, когда этого самого мэра, депутата или партию выбирали? На диване, в бане с друзьями или на даче?" — отметил кандидат.

Дегтярев подчеркнул при этом, что вопрос голосования москвичей-дачников решили в этом году.

"Открыто несколько сотен избирательных участков в Мособласти, в Тульской, Калужской областях для дачников-москвичей. Это, мне кажется, шаг вперёд, это уникальный опыт, он заслуживает того, чтобы его масштабировать на всю страну. Посмотрим, как это сработает, но мне кажется, что это очень правильный путь, он уникальный, и Москва здесь опять на шаг впереди всех", — добавил кандидат.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность. Помимо Дегтярева, на пост претендуют действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".