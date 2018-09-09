Памфилова надеется, что все ответственные граждане проголосуют на выборах

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что надеется на голосование всех активных и ответственных граждан на выборах в воскресенье.

"Активный гражданин всегда держит пульс на том, как держится страна, какова его роль, и не уходит в сторону. Поэтому я надеюсь, что все наши граждане ответственные подумают хорошенько и в этом чудесный сентябрьский день придут и проголосуют, сделают свой выбор на благо своего района, города, субъекта Российской Федерации, на благо всей страны", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она назвала выборы "серьезным праздником демократии", потому что "у всех граждан России есть возможность внимательно познакомиться с кандидатами, прийти на избирательный участок и сделать свой выбор".

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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