На выборах главы Чукотки к вечеру проголосовали более половины избирателей

Единый день голосования в 2018 году (96)

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

АНАДЫРЬ, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на Чукотке на выборах губернатора региона к вечеру составила 54,85%, что примерно на 3 процентных пункта меньше явки к этому часу на аналогичных выборах пять лет назад, сообщил РИА Новости представитель окружного избиркома.

На выборах губернатора Чукотки в 2013 году к 18.00 местного времени (09.00 мск) проголосовали 17,510 тысячи человек, или 57,96%.

"Явка на 18.00 составила 54,85%", — сказал собеседник агентства.

По его словам, о возможных нарушениях на выборах не сообщалось.

"Стопроцентная явка зарегистрирована в селе Нутэпэльмен и Чуванское. Близкая к 100% явка – 98,3% — в селе Энурмино", — добавил представитель избиркома.

На кресло губернатора на нынешних выборах претендуют Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР, от КПРФ — Владимир Гальцов, от ЕР — действующий глава региона Роман Копин, кандидатом от "Справедливой России" является Елена Половодова.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.

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