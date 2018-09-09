Памфилова презентовала видеостену с трансляциями из избирательных участков

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова презентовала видеостену в здании Центризбиркома, на которой в режиме реального времени одновременно отображается видео со 190 избирательных участков, где проходят выборы в единый день голосования.

"На этой уникальной видеостене будет одновременно отражаться картинка с более чем 190 участков. Позже, когда начнут работать территориальные избирательные комиссии, здесь будет отражаться работа ТИКов", — сказала Памфилова.

"Очень интересное зрелище, очень полезное, поэтому, надеюсь, к этой стене видеопанелей будет очень большой интерес", — добавила она.

По её словам, вся избирательная система готова и работает в день голосования. Памфилова напомнила, что видеонаблюдение за голосованием осуществляется в 46 субъектах на 14,5 тысячи участков. "От 25 до 30 миллионов избирателей может быть на этих участках", — заметила глава ЦИК.