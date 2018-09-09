Явка на выборах главы Тюменской области составила 9,47% за первые два часа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Тюменской области на 10.00 местного времени (08:00 мск) составила 9,47%, что меньше явки в 2014 году, когда местные жители выбирали главу региона, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.

Президент Владимир Путин 29 мая назначил бывшего мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области. Прежний губернатор Владимир Якушев 18 мая возглавил Минстрой России. В воскресенье проходят выборы главы региона.

Всего в списки избирателей включено 2,525 миллиона человек. В том числе в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра – 1,088 миллиона человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 346,3 тысячи человек.

"Явка по Тюменской области с автономными округами на 10:00 по местному времени (08:00 мск) – 9,47%, четыре года назад она составляла 13,0%. Активнее всего голосуют жители Голышмановского района, где явка составляет 30,56%", – сказала представитель облизбиркома.

По данным избирательной комиссии, непосредственно на Ямале явка составила 14,97%, в Югре проголосовали 5,64% избирателей. В 2014 году на выборах губернатора явка на это же время составляла 12,79% и 7,73% соответственно.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата, зарегистрированных избиркомом: координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ), лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", заместитель председателя облдумы Владимир Пискайкин и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ – Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.