На выборах в Якутии проголосовали более трети избирателей

Единый день голосования в 2018 году (71)

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

ЯКУТСК, 9 сен – РИА Новости. В Якутии к трем часам дня проголосовали почти 34% избирателей, сообщается на сайте регионального центризбиркома.

Самая высокая явка в Оленекском (78%), Анабарском (63%), Верхневилюйском (61%), Горном (58%), Амгинском (58%) районах республики. В Якутске проголосовали 27,56%.

"Явка на 15 часов 10 минут дня (9.10 мск) по республике составила 33,98% — 212 тысяч 145 человек из 624384 общего числа избирателей", — сообщается на сайте регионального центризбиркома.

В Якутске проголосовали 53 тысяч 344 человека. Всего в столице республики проживает 193 тысяч 554 избирателя.

Сегодня в Якутске с утра холодная погода, моросит дождь. Тем не менее, горожане приходят на участки для голосования, а также активно участвуют на мероприятиях в честь 386-летия родного города.

В единый день голосования в республике проходят многоуровневые выборы — досрочные выборы главы Якутии, народных депутатов республики шестого созыва и 101 избирательная кампания муниципального уровня, в том числе выборы мэра Якутска и депутатов городской думы.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>