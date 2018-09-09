Нарушений на выборах мэра Москвы не зафиксировано, сообщила омбудсмен

Избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Нарушений на выборах мэра Москвы не зафиксировано, работают все избирательные участки, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ по итогам первого заседания общественного штаба по наблюдению за выборами градоначальника.

"Сотрудники аппарата уполномоченного работают в общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы. Состоялось первое заседание штаба, нарушений нет, 100% участков работает", — говорится в сообщении.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.