На выборах главы Хабаровского края к 15.00 проголосовали 26,6% избирателей

Единый день голосования в 2018 году (71)

ХАБАРОВСК, 9 сен — РИА Новости. Более 26,6% избирателей Хабаровского края к 15.00 (9.00 мск) проголосовали на выборах главы региона, это на 3% больше, чем на выборах в 2013 году, сообщает крайизбирком.

В единый день голосования в Хабаровском крае проходят выборы губернатора, жители Хабаровска выбирают мэра города, кроме того в районах проходят выборы депутатов и глав местного самоуправления.

"Явка избирателей на 15.00 (9.00 мск) составила 26,61%, проголосовали 260,64 тысячи человек", — говорится в сообщении.

В 2013 году в Хабаровском крае к 15.00 проголосовали 23,6% избирателей. Прошлые выборы глав региона и города проходили в сентябре 2013 года – в период самого мощного за всю историю наблюдений наводнения на Амуре.

Также сообщается, что на выборах мэра в Хабаровске к этому времени проголосовали 22,42%, или 96,6 тысячи хабаровчан.

По данным крайизбиркома, всего в Хабаровском крае более 978,97 тысячи избирателей. В воскресенье открылись 783 избирательных участка. Кроме того, на десяти избирательных участках — на судах и в отдаленных районах, более 1,94 тысячи жителей края проголосовали досрочно.

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