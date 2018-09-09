Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Памятные значки на столе в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Памятные значки на столе в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал в воскресенье на выборах мэра Москвы на избирательном участке №75 Пресненского района столицы.

После этого он пообщался на избирательном участке с наблюдателями. Володин поинтересовался, как проходит голосование. Наблюдатели в ответ сообщили, что никаких нарушений ими не зафиксировано.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.