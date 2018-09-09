Врио нижегородского губернатора проголосовал на выборах главы региона

Единый день голосования в 2018 году (71)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области, кандидат в губернаторы региона Глеб Никитин пришел на избирательный участок в поселке Зеленый город под Нижним Новгородом, где он проживает с семьей, одним из первых утром в единый день голосования.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Глеб Никитин. Выборы главы Нижегородской области проходят в единый день голосования 9 сентября.

На пост главы региона претендуют врио губернатора Никитин, выдвинутый партией "Единая Россия", заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров от КПРФ, депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов от ЛДПР, депутат регионального парламента Галина Клочкова от "Справедливой России" и военный пенсионер, бывший глава нижегородского отделения Партии пенсионеров Александр Быков.

"Я всегда голосовал на выборах, но сегодня здесь, в Нижегородской области, делаю это с особым чувством, особым значением, особой ответственностью и особым смыслом", — сказал Никитин.

Он напомнил, что девятого сентября жители региона могут высказать свое мнение по поводу Стратегии развития Нижегородской области.

"Каждый человек должен высказать свою точку зрения, как должен развиваться регион, страна. Призываю всех нижегородцев прийти на избирательные участки", — сказал Никитин.

В единый день голосования на территории Нижегородской области помимо выборов губернатора Нижегородской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной Думы Российской Федерации по 129 одномандатному избирательному округу, дополнительные выборы депутата законодательного собрания Нижегородской области по 6 избирательному округу, а также в 27 районах области и 4 городских округах — выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2018 года составляет более 2,589 миллиона человек. В день голосования 9 сентября задействован 2171 избирательный участок.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>