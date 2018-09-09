Паводок мешает доставить избирательные документы в приморское село

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Проблемы с доставкой избирательной документации на выборах губернатора Приморья возникли в селе Красный Яр на севере региона, где из-за паводков подмыло дорогу, сообщила журналистам во время прямого включения представитель избиркома Пожарского района края.

"На 15.00 (8.00 мск) явка 20,56%. Жалоб о нарушениях не поступало. Единственная проблема — доставка избирательной документации из села Красный Яр, там немного перемыло дорогу, и сейчас решаем вопрос, как доставить всю избирательную документацию", — сказал представитель избиркома.

По ее словам, машину перегнали до соседнего села, оттуда документацию доставят или на лодке, или на автомобиле "Урал". Представитель избиркома отметила, что сомнений в том, что документы доставят, нет.

"У нас и так туда почти 4 часа езды, даже по сухой дороге. Сейчас часам к 6-7 утра мы их ожидаем", — отметила она.

Из-за тайфуна "Сулик" в Приморье действует режим повышенной готовности, в 12 районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались отрезанными. В среду в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.

По данным на 1 июля, в регионе зарегистрировано около 1,456 миллиона избирателей.

В выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

В этом году в единый день голосования 9 сентября выберут глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также пройдут многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.