Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах в Подмосковье

Единый день голосования в 2018 году (51)

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в воскресенье утром проголосовала на выборах губернатора Московской области на одном из участков в Истринском районе.

Ранее председатель ЦИК сообщила журналистам, что, скорее всего, 9 сентября будет голосовать по месту жительства, отметив, что теперь прописана не в Москве.

Памфилова проголосовала на одном из избирательных участков Истринского района Подмосковья в восемь утра сразу после открытия участка.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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