В центральной России открылись избирательные участки

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Голосование на выборах 9 сентября началось в регионах, которые живут по московскому времени, хотя в Москве и Подмосковье несколько избирательных участков работают уже пару часов, чтобы обеспечить возможность голосования сотрудникам Росгвардии, ответственным за охрану правопорядка в день выборов.

В частности, ранее было принято решение о том, что шесть участковых избирательных комиссий в Москве начнут свою работу на выборах мэра столицы 9 сентября на два часа раньше открытия остальных участков — не в 08.00, а в 06.00 по московскому времени.

В шесть утра открылись также девять участков в области для голосования на выборах губернатора Подмосковья. И в том, и в другом случае режим работы этих избирательных участков был изменен для того, чтобы на соответствующих выборах смогли проголосовать сотрудники Росгвардии, которые затем в течение дня будут нести службу, обеспечивая порядок в ходе выборов, а в Москве — еще и во время празднования Дня города.

Помимо Москвы и области, в Центральном федеральном округе в восемь утра заработали участки во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, а в Приволжском федеральном округе – в Нижегородской области. Если говорить о регионах Северо-Западного федерального округа, в это же время голосование началось в Архангельской и Псковской областях, а также Ненецком автономном округе. Старт голосованию был дан и в двух регионах Южного федерального округа – Ростовской области и Калмыкии.

В основном голосование во всех этих регионах завершится через 12 часов – в 20.00 мск избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов. Только в одном субъекте РФ время работы участков было продлено до 22.00 – в Москве.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Избираются главы четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска, а в семи одномандатных округах проходит голосование на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными; такие довыборы затронули шесть регионов. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>