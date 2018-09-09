В Москве открылись первые семь избирательных участков

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Первые семь участковых избирательных комиссий на выборах мэра Москвы начали свою работу, планируется, что на них проголосуют сотрудники Росгвардии, которые будут задействованы в охране порядка во время празднования Дня города в воскресенье.

Ранее в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в комиссию обратилось командование Росгвардии с просьбой перенести начало времени голосования на два часа раньше, на 06.00, на семи избирательных участках столицы. Позднее соответствующее решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома.

"Это связано с тем, что солдаты-срочники, которые служат в Росгвардии, в этих частях, будут задействованы в День выборов как в охране общественного порядка на территории избирательных участков, так и при охране порядка при проведении праздничных мероприятий по случаю Дня города. Закон это позволяет", — сказал член комиссии Дмитрий Реут.

Празднование Дня города в Москве в этом году проходит 8 и 9 сентября.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".