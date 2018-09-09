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Политика

В Подмосковье пройдут выборы губернатора

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Единый день голосования в 2018 году (25)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фотоИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования, большая часть участков для голосования в регионе открывается в 08.00 и продолжит работу до 20.00.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Шесть кандидатов

Документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора Подмосковья подали 11 претендентов: действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от партии "Яблоко" Николай Дижур, кандидат от "Коммунистов России" Владимир Рязанов, кандидат от партии "Национальный курс" Александр Солонкин, кандидат от партии "Родина" Максим Шингаркин и кандидат от партии ПАРНАС Алексей Дуленков.

Для участия в выборах губернатора были зарегистрированы шесть кандидатов: это Белова, Воробьев, Жигарев, Надеждин, Черемисов и Чистюхин.

Презентация информационного центра ЦИК России, который будет работать на выборах 9 сентября. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кандидат от партии "Национальный курс" Александр Солонкин отказался от участия в выборах губернатора Подмосковья по личным обстоятельствам.

Остальным четырем кандидатам, которые сдали документы в избирательную комиссию, было отказано в регистрации, так как они не сдали в срок в избирком региона необходимые документы, в том числе подписи муниципальных депутатов.

В день выборов Белова проголосует в 14.00 в Химках, Воробьев — в 09.00 в Одинцовском муниципальном районе, Жигарев – в 10.00 в Одинцовском муниципальном районе, Надеждин – в 12.30 в городском округе Долгопрудный, Черемисов – в 15.00 в Балашихе, Чистюхин – в 10.00 в поселке Удельная.

Где голосовать

В ЦИК России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Число избирателей в Подмосковье в 2018 году увеличилось на 100 тысяч человек, всего в регионе 5,6 миллиона избирателей, рассказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

Для голосования на выборах губернатора Подмосковья организовано более 4,2 тысяч участков, из них 4164 — это постоянные избирательные участки, 87 — временные. Все участки работают с 08.00 до 20.00, исключением стали девять участков, которые откроются в 06.00. Это пять участков в Балашихе, два – в Пушкинском районе, один – в Солнечногорском районе и один – в Серпуховском муниципальном районе. По словам Хаймурзиной, эти участки открываются раньше для того, чтобы предоставить возможности проголосовать сотрудникам Росгвардии, которые будут обеспечивать правопорядок и общественную безопасность.

Четыре участка для выборов губернатора Подмосковья откроются на территории Москвы – это УИК в общежитии Московского государственного областного университета, УИК в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского, УИК в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии и УИК в СИЗО-12 УФСИН России по Московской области.

Еще один участок откроется в Калужской области на территории военного городка Наро-Фоминск-11.

Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Более 1,7 тысяч участков, что составляет 40% от общего числа, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами). На всех остальных участках, которые не оснащены КОИБами, будет применяться технология QR-кода, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Все территориальные избирательные комиссии и более 50% участковых избирательных комиссий будут оборудованы камерами видеонаблюдения, на каждом участке по две камеры.

Среди всех избирательных участков в Подмосковье 90% оборудованы пандусами и лифтами для инвалидов.

Как сообщила председатель Мособлизбиркома, по запросам территорий ряд участков будет оснащен специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением шрифта Брайля.

В день выборов на каждом участке будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений. Также будет обеспечено бесперебойное электроснабжение избирательных участков. Для этого по территории области распределены резервные источники электроснабжения и утверждены графики усиленного дежурства оперативно-выездных бригад энергокомпаний, отметили в пресс-службе правительства Московской области.

Наблюдатели

Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Более 12,5 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах. Большая часть наблюдателей представлена от Общественной палаты Московской области 5,5 тысяч, уточнила пресс-служба Мособлизбиркома.

 

Своих наблюдателей также представили сами кандидаты в губернаторы – более четырех тысяч и политические партии – более 2,2 тысячи.

Мобильный избиратель

Впервые на выборах губернатора региона в Подмосковье избиратели могут проголосовать по месту своего фактического пребывания, а не по месту прописки.

Подать заявление для голосования не по месту регистрации можно было в режиме онлайн через портал "Госуслуги", обратившись в ближайшую территориальную избирательную комиссию (106 пунктов приема заявлений) или многофункциональный центр (385 пунктов приема заявлений). С 29 августа подать заявление можно было и в любую участковую избирательную комиссию Московской области.

Воспользоваться данной услугой решили более 94 тысяч избирателей, что составляет почти 2% от общего числа избирателей.

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