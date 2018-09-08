В Совфеде создадут группу дружбы с парламентом КНДР

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Совете Федерации будет создана группа дружбы с парламентом КНДР, которая будет играть свою роль в продвижении мирного политического решения проблемы Корейского полуострова, сообщила пресс-служба Совфеда со ссылкой на спикера верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко.
По мнению Матвиенко, парламенты России и КНДР могли бы играть свою роль и в продвижении мирного политического решения проблемы Корейского полуострова. "Россия активно содействует политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова", — цитирует Матвиенко пресс-служба.