В Совфеде создадут группу дружбы с парламентом КНДР

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Совете Федерации будет создана группа дружбы с парламентом КНДР, которая будет играть свою роль в продвижении мирного политического решения проблемы Корейского полуострова, сообщила пресс-служба Совфеда со ссылкой на спикера верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко.

Матвиенко находится в Пхеньяне с официальным визитом, в субботу состоялась ее встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Говоря о развитии межпарламентского сотрудничества, Валентина Матвиенко сообщила о намерении создать в Совете Федерации группу дружбы с парламентом КНДР", — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

По мнению Матвиенко, парламенты России и КНДР могли бы играть свою роль и в продвижении мирного политического решения проблемы Корейского полуострова. "Россия активно содействует политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова", — цитирует Матвиенко пресс-служба.