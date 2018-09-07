Путин назначил Игоря Комарова полпредом в Приволжском федеральном округе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин назначил Игоря Комарова своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин своим указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначил Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе", — говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал Михаил Бабич, назначенный в августе послом России в Белоруссии.

Новый полпред

Игорь Комаров окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности "экономист". С 1987 по 1992 год проходил службу в вооруженных силах. До 2002-го работал на руководящих должностях в банковской сфере, после — в "Норникеле", "Ростехе" и "АвтоВАЗе".

В 2013-2014 годах Комаров занимал должность заместителя руководителя Федерального космического агентства.

В 2014-2015 годах — генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации.

В августе 2015 года занял пост генерального директора "Роскосмоса", откуда ушел в мае текущего года.

В июне Комарова избрали в совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия".

В июле Дмитрий Медведев назначил Комарова заместителем министра науки и высшего образования.

Политик награжден орденом Почета (2012), в 2010 году удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона (Франция).

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