Экс-глава Роскосмоса Комаров вошел в совет директоров корпорации "Энергия"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экс-глава Роскосмоса Игорь Комаров избран в совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия", говорится в решении общего годового собрания акционеров корпорации, опубликованном на сайте предприятия.

Согласно решению, в совет директоров избраны 11 человек, среди которых Комаров, исполнительные директора Роскосмоса Сергей Крикалев, Антон Жиганов и Алла Вучкович, первый замгендиректора госкорпорации Татьяна Ельфимова, замдиректора Роскосмоса Екатерина Карутина. Помимо того, в совет директоров вошел генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

Ранее сообщалось, что в августе будет проведено внеочередное собрание акционеров РКК "Энергия" с целью избрания нового совета директоров предприятия. Источник РИА Новости тогда пояснил, что оно проводится, чтобы исключить из совета тех лиц, которые больше не имеют отношения к ракетно-космической отрасли, как, например, Комаров. Помимо того, сообщалось о возможной смене руководителя предприятия.