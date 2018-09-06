МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В случае неисполнения компанией Google либо иной иностранной структурой избирательного законодательства РФ комиссия Совфеда по защите суверенитета 13 сентября обсудит возможные ответные меры, заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.

Комиссия Совфеда 4 сентября с участием ЦИК, МИД, прокуратуры, Роскомнадзора обсуждала недопустимость вмешательства в избирательный процесс РФ, о чем и было проинформировано американское подразделение Google. Речь шла о размещении на ресурсах, подконтрольных компании, информации о несанкционированных протестных акций 9 сентября, в Единый день голосования. В Роскомнадзоре сообщили, что ведут диалог с представителями компании.

"Уполномочен заявить, что 13 сентября комиссия СФ вернется к данной теме и примет соответствующее официальное решение в случае неисполнения Google либо иной иностранной структурой требований российского закона", — сказал Климов.

Он также выразил консолидированное требование российской стороны "ко всем иностранным гражданам, организациям и учреждениям, включая Google, строго соблюдать российские законы, включая наше избирательное законодательство".

"В противном случае вынуждены будем принимать адекватные меры ответного характера", — отметил Климов. Электоральный суверенитет Российской Федерации должен быть безусловно обеспечен, подчеркнул парламентарий.

Он также сообщил, что спустя сутки комиссия получила сведения о том, что представители Google начали предметное обсуждение с российскими компетентными органами данного вопроса. "Последнее позволяет надеяться на возможность предотвратить вмешательство в российские выборы со стороны американской корпорации. Такого рода возможности у Google пока остаются", — заключил политик.