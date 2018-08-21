МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Кремле приветствуют заявления о готовности президента США Дональда Трампа к сотрудничеству с Россией, но больше были бы рады конкретным действиям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что готов снять санкции против Москвы, если Россия предпримет шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина.

"Мы слышим много различных заявлений. Тут, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях идет речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать. Но еще больше мы приветствовали бы какие-либо конкретные действия", — сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа.