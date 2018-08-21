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Трамп назвал условия для отмены санкций против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6920)
(обновлено: 11:20 21.08.2018)
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© AP Photo / Chris O'MearaТрамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018
© AP Photo / Chris O'Meara

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он мог бы рассмотреть вопрос об отмене антироссийских санкций. По его словам, это возможно, если Москва сделает "что-то полезное" для Вашингтона по Сирии и Украине.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Об этом американский президент заявил в эксклюзивном интервью агентству Рейтер.

"Я подумал бы об этом, если бы они сделали что-то на пользу нам. Но без этого я этот вопрос рассматривать не собираюсь", — сказал он.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций, введенных США против России. Часть из них накладывается по распоряжению президента и он вправе их снять. Однако остальные применены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции", так что их нельзя отменить без согласия законодательного органа.

Реакция России

В Госдуме считают, что заявление Трампа следует расценивать как сигнал к новому раунду переговорного процесса. Об этом заявил РИА Новости член комитета по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Здание конгресса США в Вашингтоне . Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России
"Что само по себе неплохо и вселяет определенный оптимизм", — отметил депутат.

При этом он полагает, что в новом раунде переговоров Москве и Вашингтону "удастся прийти к какому-то компромиссу".

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, со своей стороны, считает, что Трамп должен дать четкое толкование понятия взаимодействия, о котором он говорил.

"В политике не принято рассуждать категориями "верю — не верю". Принято реагировать. Если американский президент даст точное определение, что он понимает под совместной работой по Сирии и Украине, будем рассматривать", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что вопрос тут не в санкциях, которые Москва считает незаконными. "Вопрос в совместных действиях по урегулированию конфликтов в тех точках мира, где пересекаются наши интересы", — заключил сенатор.

Игра в "хорошего полицейского"

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
"Дилетантский подход". Политолог об американских санкциях
Заявляя о готовности снять санкции с России, Трамп играет в "хорошего полицейского" и пытается вынудить своих оппонентов пойти на уступки — такое мнение высказал РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

По его словам, снятие антироссийских санкций в нынешних условиях не представляется возможным: они приняты конгрессом и их нельзя отменить президентским указом.

"Это типичная тактика "добрый полицейский — злой полицейский". Конгресс выступает в качестве "злого полицейского", который кричит, стучит ногами и угрожает, а потом входит "добрый полицейский" и говорит, что так нельзя, надо уважать человеческую личность. И обвиняемый тянется к доброму дяденьке и все ему рассказывает. Это типичная тактика, которую нередко используют американские политики, для того чтобы добиться уступок у своих контрагентов на международной арене", — сказал Батюк.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Handelsblatt: Трамп сблизил Россию и Германию
Американцы рассчитывают на капитуляцию со стороны Москвы, и попытки в этом направлении будут продолжаться, добавил эксперт. Надо будет внушать американскому бизнесу и общественности, что санкции были введены не зря и Россия скоро пойдет на уступки — такой вывод сделал Батюк.

По мнению директора НИИ политической социологии Вячеслава Смирнова, стоило бы придавать меньше значения заявлениям Трампа в СМИ и в Twitter, поскольку под сотрудничеством он может понимать что угодно: от выдачи в США россиян, которых обвиняют в хакерских атаках на серверы Демократической партии, до сдачи донецкой и луганской автономий. 

"То есть вариантов очень много. Да, есть желание сотрудничать. Но это желание, как правило, выражается у американцев в том, что они готовы сотрудничать с теми, кто выполняет непосредственно их команды", — заключил Смирнов в эфире радио Sputnik.

Новые санкции

Восьмого августа американская администрация объявила о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери", где в марте, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Эксперт спрогнозировал ослабление курса рубля
Ограничения состоят из двух пакетов. Первый, который должен вступить в силу 22 августа, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Второй пакет могут ввести через 90 дней. Он включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химического оружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — "категорически неприемлемой". Как заявил премьер Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Кроме того, на прошлой неделе группа сенаторов внесла в конгресс еще один санкционный законопроект, который, среди прочего, предусматривает меры против российского госдолга и банков. При этом опрошенные РИА Новости эксперты отмечали расплывчатость формулировки по госбанкам — в результате это потенциально может привести и к запрету расчетов в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем аналитики полагают, что законопроект еще могут серьезно скорректировать или даже вовсе не принять.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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