МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новый глава британского МИД Джереми Хант решил заявить о себе, объявив о необходимости ужесточения мер против РФ, за этим вряд ли что-то последует, считает замглавы международного комитета Совфеда, руководитель комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Хант во вторник выступит в вашингтонском Институте мира и призовет Евросоюз к усилению санкций против РФ в связи с инцидентом в Солсбери, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости отрывков текста речи министра.

"Он как новый человек пытается сделать так, чтобы его фамилию запомнили. Можно добрыми делами, а можно и такими", — сказал Климов РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что антироссийская тема на Западе раскручена, и Хант пытается делать громкие заявления в этом направлении.

"Британский политик пытается обратить на себя внимание, в том числе и руководства США. Ничего субстантивного за этим не последует", — полагает законодатель.

По его словам, антироссийские санкции в США готовят люди более искушенные в международной политике, "и от заявлений этого "гуся" вряд ли что-то изменится".

Климов напомнил, что в соответствии с американским законодательством правительство США обязано предпринимать меры по противодействию РФ, что оно и делает. Только в текущем году должно быть пять-шесть "волн" по такому противодействию, — добавил сенатор.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.