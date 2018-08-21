Трамп должен дать определение сотрудничеству США с Россией, заявил сенатор

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия готова сотрудничать с США, однако президент США Дональд Трамп должен дать четкое толкование понятия такого взаимодействия, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять санкции против Москвы, если Россия предпримет шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина.

"В политике не принято рассуждать категориями "верю — не верю". Принято реагировать. Если американский президент даст точное толкование, что он понимает под совместной работой по Сирии и Украине, будем рассматривать", — сказал Морозов РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос тут не в санкциях, которые мы считаем незаконными. "Вопрос в совместных действиях по урегулированию конфликтов в тех точках мира, где пересекаются наши интересы", — заключил Морозов.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.