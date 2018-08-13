Жириновский намерен зарегистрировать новое название ЛДПР

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении зарегистрировать новое название партии, а именно — Легендарная державная партия России.

"У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: "Л", "Д", "П", "Р". Либерально-демократическая партия – это первое название. Сейчас мы даём ещё одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трёх случаях – ЛДПР, а расшифровка разная", — сказал Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Политик подчеркнул, что его партия "действительно легендарная" и "державная".